Поліція могла перевищити повноваження: що у МЗС кажуть про смерть українця у Вроцлаві
Джерело:24 канал
У витверезнику Вроцлава 30 липня загинув українець: сталося це після затримання поліцією. У ЗМІ припускають, що його катували, а українське МЗС обіцяє притягнути винних до відповідальності.
Через смерть українця Дмитра Никифоренка консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями. Про це 24 каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Нагадаємо Зв'язали ременем: у Польщі після затримання поліцією загинув українець
"Перевищення повноважень"
Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими слідчими. Дипломати також підтримують зв'язок із його рідними. Зокрема, у Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування.
МЗС також очікує від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Наразі мовиться про те, що поліцейські "перестаралися" при затриманні.
Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності,
– розповів речник МЗС.
Смерть українця у Польщі: головне
- Українець Дмитро Никифоренко 30 липня повертався на автобусі після зустрічі з друзями начебто в стані алкогольного сп'яніння.
- Стверджують, нібито його поведінка була неадекватною: він начебто кусався, чіплявся до водія автобуса. Керманич висадив українця і викликав рятувальників, а ті подзвонили поліції.
- Проте кадри відео з автобуса та камер на вулицях не показали цього. Деталі інциденту стали відомі з польських ЗМІ.
- За інформацією Gazeta Wyborcza, поліцейські зв'язали затриманого ременями. Згодом у витверезнику його могли катувати: ЗМІ повідомляють, що до чоловіка протягом години застосовували фізичну силу.
- Його стало настільки зле, що у ситуацію втрутився лікар. Втім, реанімувати його не змогли.