Заручників звільнили, підозрюваного арештували: що відбувається у кафе в Нідерландах
30 березня 2024, 13:49Читать новость на русском
У Нідерландах закінчилась операція у центрі міста Еде. Правоохоронці звільнили всіх заручників, яких понад 6 годин утримував невідомий чоловік в масці.
Правоохоронці підтвердили, що звільнили всіх заручників, а підозрюваного – заарештували.
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З кафе у Нідерландах звільнили всіх заручників: хронологія подій
- О 12:43 у поліції підтвердили, що звільнили останнього заручника. Також одну особу заарештовано.
- Біля 12:30 за місцевим часом кафе вийшли ще двоє людей. Один із них, судячи з усього, був заарештований.
- Мер міста опублікував повідомлення: "Зараз у центрі Еде відбувається ситуація із заручниками. Троє заручників щойно було звільнено, але ситуація все ще триває. Жахлива ситуація для всіх цих людей... Я сподіваюся, що ситуація тепер вирішиться швидко і безпечно… Ми бачимо багато відео ситуації на сайті, розміщених в Інтернеті. Я закликаю вас використовувати це з великою стриманістю та не ділитися цим. Заручники, які тепер вільні, мають право на мир та недоторканність приватного життя". Він також перепросив за те, що всі магазини у центрі перед Великоднем зачинені й закликав людей до розуміння.
- О 11:24 (за нідерландським часом) поліція в соцмережі X повідомила, що з кафе Petticoat вдалося звільнити трьох людей. На кадрах, які публікують ЗМІ, видно, що з закладу з піднятими руками вийшли троє молодих людей: 2 дівчини та 1 чоловік. Вони одягнені у куртки з кафе.
Що відомо про інцидент в Нідерландах
- О 06:05 ранку до поліції в Нідерландах надійшло повідомлення про заручників.
- У кафе в центрі міста Еде людина в масці заявила, що утримує людей. Також, за його словами, в нього є сумка, наповнена вибухівкою.
- ЗМІ пишуть, що в заручниках було 5 людей. Власник закладу та пріцівники кафе.
- Жителів довколишніх будинків на час проведення операції евакуювали.