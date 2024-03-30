Заручників звільнили, підозрюваного арештували: що відбувається у кафе в Нідерландах

30 березня 2024, 13:49
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У Нідерландах закінчилась операція у центрі міста Еде. Правоохоронці звільнили всіх заручників, яких понад 6 годин утримував невідомий чоловік в масці.

Правоохоронці підтвердили, що звільнили всіх заручників, а підозрюваного – заарештували.

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З кафе у Нідерландах звільнили всіх заручників: хронологія подій

  • О 12:43 у поліції підтвердили, що звільнили останнього заручника. Також одну особу заарештовано. 
  • Біля 12:30 за місцевим часом кафе вийшли ще двоє людей. Один із них, судячи з усього, був заарештований.
  • Мер міста опублікував повідомлення: "Зараз у центрі Еде відбувається ситуація із заручниками. Троє заручників щойно було звільнено, але ситуація все ще триває. Жахлива ситуація для всіх цих людей... Я сподіваюся, що ситуація тепер вирішиться швидко і безпечно… Ми бачимо багато відео ситуації на сайті, розміщених в Інтернеті. Я закликаю вас використовувати це з великою стриманістю та не ділитися цим. Заручники, які тепер вільні, мають право на мир та недоторканність приватного життя". Він також перепросив за те, що всі магазини у центрі перед Великоднем зачинені й закликав людей до розуміння.

  • О 11:24 (за нідерландським часом) поліція в соцмережі X повідомила, що з кафе Petticoat вдалося звільнити трьох людей. На кадрах, які публікують ЗМІ, видно, що з закладу з піднятими руками вийшли троє молодих людей: 2 дівчини та 1 чоловік. Вони одягнені у куртки з кафе. 

Що відомо про інцидент в Нідерландах

  • О 06:05 ранку до поліції в Нідерландах надійшло повідомлення про заручників.
  • У кафе в центрі міста Еде людина в масці заявила, що утримує людей. Також, за його словами, в нього є сумка, наповнена вибухівкою. 
  • ЗМІ пишуть, що в заручниках було 5 людей. Власник закладу та пріцівники кафе.
  • Жителів довколишніх будинків на час проведення операції евакуювали.

 

Автор: Анастасія Кушпіт