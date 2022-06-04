Поліція Одеси затримала "жартівників", які під час тривоги влаштували салют

Уночі 3 червня російські окупанти запустили з акваторії Чорного моря кілька крилатих ракет. Майже по всій Україні, зокрема в Одесі, оголосили про повітряну тривогу.

Проте не усі одесити серйозно сприйняли попередження про небезпеку. Так, група місцевих "жартівників" вирішила запустити у цей час салюти.

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Осіб, які влаштували салют, затримали

Про інцидент повідомив речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, патрульні поліцейські Одеси вже затримали осіб, які вирішили порушити режим тиші під час повітряної тривоги у місті.

"Наразі з'ясовуються усі подробиці події та її кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правового режиму воєнного стану. На місці працює слідчо-оперативна група", – зазначив він у своєму телеграм-каналі.

Над морем Одещини збили крилату ракету

, у Київраді зареєстрували законопроєкт про заборону на продаж і використання феєрверків, салютів та іншої піротехніки на території столиці та області в умовах воєнного стану.

Пресслужба ОК "Південь" повідомила, що станом на 3 червня в акваторії Чорного моря перебувають 3 ракетних кораблі Росії та 1 підводний човен. Саме з останнього ворог здійснив пуск ракет. Одну крилату ракету над Чорним морем збили українські сили протиповітряної оборони. Ще 3 – вдалося ліквідувати над Миколаївщиною.

Окрім того, ОК "Південь" розповіло, що наразі в Чорному морі перебувають 5 великих десантних кораблів.

Ризик ракетних ударів з Чорного моря зростає

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук попередив про підвищену небезпеку у регіоні та закликав одеситів не нехтувати правилами безпеки. За його словами, найближчими днями на Півдні зросте кількість ракетних ударів, оскільки в акваторії Чорного моря знову з'являються ворожі кораблі з "Калібрами" на борту.

В ОК "Південь" українців закликали зберігати емоційну рівновагу та не ігнорувати повітряну тривогу. Окрім цього, варто довіряти силам оборони та лише правдивим джерелам інформації.

Генштаб продовжує застерігати одеситів від прогулянок місцевими пляжами. Вони розповіли, що 1 червня із Чорного моря на берег віднесло 2 російські міни. Їх оперативно ліквідували українські піротехніки.

Водночас деякі мешканці засмагають просто під табличками, які інформують про замінування території.

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