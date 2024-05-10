У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція: перевірятимуть людей

У поминальні дні біля кладовищ будуть чергувати правоохоронці. Вони можуть перевіряти людей, також українців просять бути обачними щодо повітряних тривог.

Про це повідомила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлію Гірдвіліс в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Поминальні дні в Україні: якими будуть обмеження цьогоріч

У поліції повідомили, що у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ – понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. Очікують, що у регіонах такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищ.

Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ. І звичайно, що у разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача – уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій,

– заявила Гірдвіліс.

Речниця зазначила, що відвідувати у ці дні кладовища або ні – це вибір кожного. Але українці мають розуміти, що кладовище – це відкрита місцевість. Тобто, це підвищений ризик, натоміть укриттів, на жаль, поряд там немає.

Де відвідування кладовищ заборонене

У поліції закликали українців бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування, а також пам'ятати, що є регіони в яких діє заборона на відвідування кладовищ, зокрема це:

Житомирська,

Донецька,

Херсонська

Харківська області.

Усі інші кладовища в регіонах, наприклад на Чернігівщині, визначена конкретна кількість тих місць, куди люди можуть прийти і де може бути безпечно.

Чому обмежено перебування на кладовищах

Речниця пояснила, що передусім це пов'язано з мінною небезпекою, адже ще не всі роботи із розмінувань завершені на деокупованих територіях.

"Окрім того, звертаємося до громадян, які проживають у прифронтових регіонах. Щоб вони уникали в ці дні відвідування кладовищ, що безпосередньо пов'язано з безпекою. Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей", – додала Гірдвіліс.

! У разі знаходження вибухонебезпечних предметів слід телефонувати до профільних служб. Також можна відразу звернутись до правоохоронців, які будуть нести службу поблизу кладовища.