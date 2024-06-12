Поліція підтвердила, що зниклу в Німеччині 9-річну українку знайшли мертвою

Німецька поліція підтвердила, що тіло, яке знайшли напередодні в лісі, належить 9-річній дівчинці з України. Вона зникла 3 червня дорогою до школи.

На 8-й день пошуків Валерії, 12 червня, поліція знайшла в лісі неідентифіковане тіло. Згодом правоохоронці підтвердили страшні здогадки – це зникла 9-річна українська дівчинка.

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9-річну Валерію знайшли мертвою: поліція розслідує вбивство

Дівчинку Валерію, яка зникла у Німеччині безвісти 3 червня, мертва. Під час пресконференції поліція підтвердила, що тіло, знайдене у лісовому масиві неподалік міста Дебельн, належало їй.

Поліція повідомила, що дитина стала жертвою злочину.

Це сумна впевненість. Загибла дівчина – це зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо глибоке співчуття вашій родині. Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство,

– заявив начальник поліції Карстен Кемпф.