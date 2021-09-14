Поліція проведе експертизу відео з розмовою "нардепа Лероса"

У нардепа Гео Лероса (тепер позафракційного, а колись – члена "Слуги народу") у 2020 році згорів автомобіль. У вересні 2021 року історія отримала вкрай несподіване продовження.

Через злите у мережі відео в українських правоохоронців з'явилися підозри, що депутат міг сам організувати підпал свого авто. Ситуацію одразу прокоментували у ДБР, а згодом – і в поліції.

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Поліція перевірить скандальне відео "з Леросом"

У Національній поліції заявили, що вивчать "відеозапис розмови за участю народного депутата", і додадуть зазначений запис до матеріалів кримінального провадження.

У мережі було опубліковане відео нібито за участю народного депутата, де він із невідомим обговорює можливі протиправні дії щодо себе, аби привернути увагу до своєї діяльності, а також отримує пакунок із грошима,

– мовиться у повідомленні.

Поліція обіцяє вивчити відео ретельно, провести необхідні слідчі дії та експертні дослідження.

Як спалена рік тому автівка Лероса стала причиною скандалу

У нардепа Гео Лероса у 2020 році згорів автомобіль. Це сталося на тлі скандалу навколо звинувачень з боку Лероса у бік брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака у торгівлі державними посадами.

Саме через цей скандал депутат у підсумку й став позафракційним (раніше він був членом "Слуги народу").

А у вересні 2021 року виник новий конфлікт: Гео Лерос у Верховній Раді критикував президента Зеленського за справу вагнерівців, а "слуга" Микола Тищенко силоміць відтягнув його від трибуни.

Буквально через кілька днів, 13 вересня, у мережі з'явилося відео у якому людина, схожа на Лероса, начебто домовляється про імітацію нападу на себе задля створення ілюзії загрози.

У Державному бюро розслідувань одразу припустили, що Лерос міг інсценувати підпал своєї машини. Сам політик все заперечив.