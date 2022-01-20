Поліція розслідує незаконний видобуток корисних копалин майже на пів мільярда

У Хмельницькій області підприємство самовільного захопило земельну ділянку заповідника для видобутку корисних копалин. Правоохоронці встановили, що видобували гіпс та вапняк.

Площа земельної ділянки становить близько п’яти гектарів. Спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу для розробки родовищ підприємство не мало.

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Видобули більше 30 тисяч тонн корисних копалин

Попередньо фахівці оцінили, що зловмисники незаконно видобули із родовищ понад 30 з половиною тисяч тонн корисних копалин. Таким чином державі завдали збитків на суму понад 432 мільйони гривень.

Слідчі обшукували підприємство кар’єру 10 разів. Відтак вилучили документи, що підтверджують злочин.

Підприємство самовільного захопило земельну ділянку заповідника: дивіться відео

Через це відкрили кримінальні провадження за відповідними статтями. Водночас досі шукають осіб, які організували, налагодили та здійснювали незаконний видобуток. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

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