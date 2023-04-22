У Дніпрі розшукують 1-річного та 5-річного хлопчиків: мати забрала їх з лікарні без дозволу

Поліція Дніпра шукає дітей 1 та 5 років. Їх забрала рідна мати з лікарні.

Варто зазначити, що дітей в родини вилучили. Попри це, жінка забрала їх без дозволу лікарів.

Дивіться також Кола під очима, стрижка як в армію, – адвокатка б'є на сполох через затримання підлітка Росією

Поліція шукає двох дітей

19 квітня близько 19:30 двох малолітніх братів, які були вилучені з родини, мати забрала з лікарні без дозволу лікарів. Наразі їх місце перебування невідоме,

– заявили правоохоронці.

Вони пояснили, що мовиться про 1-річного Ельдара Панченко та 5-річного Петра Кузьменка. Поліція назвала прикмети Ельдара Панченка:

орієнтовно 2 роки на вигляд;

зріст 80 сантиметрів;

середня статура;

темне волосся та карі очі.



Поліція шукає 1-річного Ельдара Панченко / Фото правоохоронців

Хлопчик був вдягнений у штани з "динозаврами", сіру кофту та чорні черевики. Щодо 5-річного Петра Кузьменка, то він був у сірих штанах, темно-синій куртці, чорному взутті. Його прикмети:

зріст 107 сантиметрів;

середня статура;

темне волосся та карі очі.



Правоохоронці не знають, де перебуває 5-річний Петро Кузьменко / Фото правоохоронців

Правоохоронці закликали всіх, хто має інформацію про місцеперебування дітей зателефонувати за номерами поліції:

102;

096 884 83 94.

Подружжя з Київщини морило голодом і ґвалтувало маленьких дітей

У Броварському районі Київщини матір разом зі співмешканцем ґвалтували та розбещували своїх дітей. Мовиться про двох хлопчиків віком 11 та 5 років та трирічну дівчинку. Правоохоронці встановили 36 епізодів злочинів, з них 18 – особливо тяжкі. Поліція встановила, що горе-батьки:

протягом тривалого часу морили дітей голодом;

піддавали тортурам;

здійснювали над ними сексуальне насильство.

29-річна жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбити. Детальніше про цю моторошну історію – читайте тут.