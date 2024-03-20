Ціна послуги – від 500 до 3000 доларів: поліція викрила банду, яка на замовлення спалювала житло

Правоохоронці викрили групу паліїв, яка працювала на замовлення по всій Україні. За кілька сотень доларів зловмисники підпалювали житло українців.

Зловмисники встигли пошкодити кілька квартир та приватних будинків у 6 областях України. Відомо, що банда складалася з 11 чоловіків.

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Банда підпалювала будинки на замовлення

Правоохоронці викрили 20-річного мешканця Київщини та 26-річного мешканця Житомирщини на організації підпалів на замовлення. Виконувати "брудну роботу" їм допомагали ще 9 чоловіків віком від 17 до 34 років, які також мешкали у Київській та Житомирській областях.

Так, слідчі встановили, що "послугу з підпалу будинку" можна було замовити у телеграм-каналі. Ціна – від 500 до 3000 доларів, які потім ділили на всіх членів банди. Після отримання "замовлення" палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них "коктейлі Молотова". Після цього зловмисники виїжджали на замовлення, закидали будинки та квартири коктейлями Молотова і фільмували підпал на камеру – таке відео, як доказ, надсилали замовникам.

Зловмисники за час своєї "роботи" встигли підпалити 4 квартири та 5 будинків у Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Слідчі провели 24 обшуки у підозрюваних та зібрали неспростовні докази. У серійних паліїв вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини, й банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

Поліція викрила банду паліїв / Фото Національної поліції України

Нині усім 11 членам банди повідомлено про підозри за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою. Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.

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