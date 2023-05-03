Покусали матір з дитиною: поліція вилучила з розплідника на Київщині собак небезпечної породи

Правоохоронці навідались в розплідник собак, що біля Ірпеня Київської області. Відомо, що силовики вилучили у його власника 7 бійцівських тварин.

У квітні уся Україна дізналася про розплідник собак під Києвом, у якому живуть чимало небезпечних псів породи кане-корсо. Власне, тоді тварини покусали 35-річну матір з 7-річною дитиною, коли ті вийшли на прогулянку.

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Що відомо

У середу, 3 квітня, у поліції регіону повідомили, що силовики вилучили 7 бійцівських собак у власника розплідника біля Ірпеня.

Днями працівники поліції провели обшук у приватному домоволодінні в селі Михайлівка-Рубежівка. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо та відправили їх на перетримку до ветеринарної клініки,

– йдеться у повідомленні.

Вилучення правоохоронцями семи небезпечних собак біля Ірпеня: дивіться відео поліції Київщини

Зазначимо, що в результаті нападу собак мати та її дочка отримали серйозні поранення. Їхні тіла були вкриті численними ранами на руках і ногах, зокрема, дівчинку тварина вкусила біля ока, залишивши слід, та вирвала шматок волосся.

Тоді обох постраждалих негайно доставили до лікарні для надання допомоги. Медики прогнозували тривалий процес відновлення.

Більше про породу

Відомо, що кане-корсо – одна з найдавніших порід собак. Згадки про неї датуються сивою давниною. Зокрема, чотирилапих використовували під час гладіаторських боїв у Стародавньому Римі.

В епоху Відродження завдяки своїй стійкості та безстрашності такі собаки стали об'єктом зображення й натхнення для багатьох митців. Кане-корсо малювали на картинах та навіть робили за їхньою подобою скульптури.

Після Другої світової війни ця порода стала дуже рідкісною та певний час навіть була на межі зникнення. Завдяки місцевим ентузіастам таких собак стає більше, однак існує проблема – вони небезпечні для людей.