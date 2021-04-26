Поліція закриває справу про вбивство Марії Борисової

Поліція Херсонської області закриє справу про вбивство та зґвалтування 7-річної Марії Борисової. Все тому, що головний підозрюваний наклав на себе руки.

Справу закриють

Психіатричну експертизу підозрюваного встигли провести. Однак, за словами речниці Нацполіції у Херсонській області Тетяни Скуби, висновків ще не отримали.

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Після проведення всіх необхідних слідчих дій досудове розслідування у кримінальному провадженні буде закінчено у порядку, передбаченому пунктом 5 частини першої статті 284 КПК України – у зв'язку зі смертю підозрюваного,

– заявила Скуба.

Зауважимо, 62-річний підозрюваний у вбивстві дитини перебував у СІЗО. 23 квітня стало відомо, що він покінчив життя самогубством. Ймовірний вбивця зробив мотузку з простирадла і прикріпив її до вікна. Поки співкамерник спав, мешканець села Щасливе повісився.

У соцмережах писали, що підозрюваний залишив після себе записку.

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