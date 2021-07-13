Поліція затримала військового, який поранив дитину на Житомирщині

На Житомирщині затримали чоловіка, який, ймовірно, поранив 9-річного хлопчика. Він виявився товаришем батька дитини.

Поранення сталось у батьківському домі. Житель Києва гостював у знайомого в Новограді-Волинському. Правоохоронці вилучили з місця події кулю калібром 9 міліметрів та інші речові докази.

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У військового знайшли багато зброї

Правоохоронці обшукали автомобіль затриманого. Там знайшли цілий арсенал зброї: 2 автомати Калашнікова, пістолет "Форд"-17, близько 100 боєприпасів, міни тощо.

Триває кримінальне провадження.

Що відомо про інцидент