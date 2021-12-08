Поліція затримала водія вантажівки, причетного до страшної ДТП під Черніговом

Правоохоронці затримала водія вантажівки, який напередодні влаштував смертельну ДТП під Черніговом. Жертвами аварії стали 13 людей, ще 7 зазнали важких травм.

Одразу після ДТП водія вантажівки госпіталізували. Поліція затримала чоловіка вже після того, як йому надали необхідну першу медичну допомогу.

До теми Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо

Водію "світить від 5 до 10 років в'язниці

Наразі підозрюваний перебуває у спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати авто на термін до 3 років.

Вантажівка виїхала на зустрічну

Поліція розшукує свідків та очевидців ДТП. Якщо ви є одним із них, зателефонуйте правоохоронцям за номерами: 073 200 12 31, 096 273 21 22 або 102.

За попередньою інформацією, пасажирський рейсовий автобус зранку 7 грудня рухався у напрямку Чернігова. Назустріч раптово виїхала вантажівка, за кермом якої перебував 44-річний українець. Той не впорався з керуванням. Моторошна ДТП забрала життя 13 людей. 10 пасажирів та водій автобуса від отриманих травм загинули на місці, 2 – у кареті швидкої та в лікарні.

Триває досудове розслідування

Слідчі встановлюють усі обставини аварії та опитують свідків. Найближчим часом відбудеться низка досліджень. Експерти вже визначили точне місце та кут зіткнення вантажівки з маршруткою. Далі перевірятимуть технічний стан вантажівки та автобуса. Звертатимуть увагу, зокрема, на роботу гальм, рульових коліс та ступінь зношеності шин.

Що відомо про трагедію на Чернігівщині: основне

Аварія сталася між селами Снов'янка та Киселівка. Після зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на узбіччя. За інформацією ЗМІ, жертвами стали жителі міста Борзна та сусідніх сіл.

У прокуратурі Чернігівщини заявили, що ймовірною причиною ДТП могло стати погіршення погодних умов. Мовиться, зокрема, про ожеледицю на дорозі.

На смертельну аварію відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він висловив співчуття рідним загиблих й наголосив, що це – непоправна втрата.

Більше про ДТП під Черніговом – у програмі "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео