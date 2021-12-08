Поліція затримала водія вантажівки, причетного до страшної ДТП під Черніговом
Джерело:поліція Чернігівщини
Правоохоронці затримала водія вантажівки, який напередодні влаштував смертельну ДТП під Черніговом. Жертвами аварії стали 13 людей, ще 7 зазнали важких травм.
Одразу після ДТП водія вантажівки госпіталізували. Поліція затримала чоловіка вже після того, як йому надали необхідну першу медичну допомогу.
До теми Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо
Водію "світить від 5 до 10 років в'язниці
Наразі підозрюваний перебуває у спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати авто на термін до 3 років.Важливо! Поліція розшукує свідків та очевидців ДТП. Якщо ви є одним із них, зателефонуйте правоохоронцям за номерами: 073 200 12 31, 096 273 21 22 або 102.
Вантажівка виїхала на зустрічну
За попередньою інформацією, пасажирський рейсовий автобус зранку 7 грудня рухався у напрямку Чернігова. Назустріч раптово виїхала вантажівка, за кермом якої перебував 44-річний українець. Той не впорався з керуванням. Моторошна ДТП забрала життя 13 людей. 10 пасажирів та водій автобуса від отриманих травм загинули на місці, 2 – у кареті швидкої та в лікарні.
Триває досудове розслідування
Слідчі встановлюють усі обставини аварії та опитують свідків. Найближчим часом відбудеться низка досліджень. Експерти вже визначили точне місце та кут зіткнення вантажівки з маршруткою. Далі перевірятимуть технічний стан вантажівки та автобуса. Звертатимуть увагу, зокрема, на роботу гальм, рульових коліс та ступінь зношеності шин.
Що відомо про трагедію на Чернігівщині: основне
- Аварія сталася між селами Снов'янка та Киселівка. Після зіткнення з вантажівкою маршрутку відкинуло на узбіччя. За інформацією ЗМІ, жертвами стали жителі міста Борзна та сусідніх сіл.
- У прокуратурі Чернігівщини заявили, що ймовірною причиною ДТП могло стати погіршення погодних умов. Мовиться, зокрема, про ожеледицю на дорозі.
- На смертельну аварію відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він висловив співчуття рідним загиблих й наголосив, що це – непоправна втрата.
Більше про ДТП під Черніговом – у програмі "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео