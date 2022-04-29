Поліція затримала "злодія в законі" із санкційного списку РНБО та двох кримінальних авторитетів

Співробітники Національної поліції України затримали представника криміналітету, який входив до санкційного списку РНБО. Про перші подробиці – читайте далі.

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили, що вони продовжують вести роботу стосовно представників "криміналітету", які мають зв’язки з країною-агресоркою – Росією. Відповідно, вони потенційно можуть співпрацювати із ворогом.

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Нацполіція затримала "злодія у законі"

У рамках таких заходів Нацполіція й встановила місце перебування так званого "злодія в законі" та двох кримінальних авторитетів з його оточення. Затриманий відомий під прізвиськом "Вітя Пан". Його спіймали 29 квітня.

"Вітя Пан" перебував у міжнародному розшуку за організацію злочинного угрупування на території Росії. Його соратників теж шукають правоохоронці, проте через викрадення людини.

Один із товаришів "злодіяв законі" – так званий "наглядач" за Курською областю та його довірена особа. Важливо додати, що усі вони тісно співпрацюють із представниками кримінального світу Росії, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну. Наразі вирішують питання щодо затримання цих осіб, які є представниками злочинного світу, відповідно до чинного законодавства України.

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