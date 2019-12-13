Поліція вночі обшукала дім волонтерів Акастьолових

Поліція провела обшуки у квартирі волонтерів та активістів Майдану Євгена та Наталії Акастьолових на лівому березі Києва.

У подружжя вилучили флешки, жорсткі диски, несправні комп'ютери та зареєстрований мисливський карабін. Обшук тривав до 5:00, повідомляє ТСН.

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Акастьолов ("Дев'ятка") був одним з сотників Майдану, керував обороною на Інститутській. Є власником парку "Лазалка", а також компанії "Альпіна парк", яка виробляє мотузкові парки. Його дружина опікується пораненими бійцями у шпиталях.

Про обшуки в їх помешканні подружжя повідомило на своїх фейсбук-сторінках пізно вночі 12 грудня.

У коментарях до допису Акастьолов розповів, що слідчі приходили у справі вбивства журналіста Павла Шеремета й зазначив, що під час обшуку був присутній адвокат.

Ймовірно, що Акастьолов товаришує з Юлією Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлія Кузьменко,

• Андрій Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Інна Грищенко.

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

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