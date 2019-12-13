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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Поліція вночі обшукала дім волонтерів Акастьолових

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      Подружжя Акастьолових / Колаж 24 каналу

      Поліція провела обшуки у квартирі волонтерів та активістів Майдану Євгена та Наталії Акастьолових на лівому березі Києва.

      У подружжя вилучили флешки, жорсткі диски, несправні комп'ютери та зареєстрований мисливський карабін. Обшук тривав до 5:00, повідомляє ТСН.

      Важливо! Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент

      Акастьолов ("Дев'ятка") був одним з сотників Майдану, керував обороною на Інститутській. Є власником парку "Лазалка", а також компанії "Альпіна парк", яка виробляє мотузкові парки. Його дружина опікується пораненими бійцями у шпиталях.

      Про обшуки в їх помешканні подружжя повідомило на своїх фейсбук-сторінках пізно вночі 12 грудня.

      У коментарях до допису Акастьолов розповів, що слідчі приходили у справі вбивства журналіста Павла Шеремета й зазначив, що під час обшуку був присутній адвокат.

      Ймовірно, що Акастьолов товаришує з Юлією Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Поліція Волонтери
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