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      Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів під Києвом: фото і відео

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      Напад на інкасаторів під Києвом: поліція затримала 1 нападника
      Напад на інкасаторів під Києвом: поліція затримала 1 нападника / 24 канал

      Правоохоронці затримали одного зі зловмисників, які 17 листопада скоїли напад на інкасаторів у місті Ірпінь під Києвом та викрали з автомобіля банківських касет із грошима.

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу з посиланням на речника поліції Київщини Миколу Жуковича.

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      Він підтвердив, що одного з нападників затримали і знайшли в нього викрадені в інкасаторів гроші. Особу іншого нападника вже встановили, проте його наразі ще розшукують.

      Автомобіль з характерним пошкодженням, на якому тікали грабіжники та зачепили іншу машину, поліція виявила у столиці. Зловмисники вже встигли замінити номерні знаки. Державні знаки, які бачили під час скоєння злочину, правоохоронці вилучили з каналізаційного люку неподалік автівки,
      – сповістили згодом на офіційному сайті Нацполіції.

      Неподалік від місця, де виявили авто, правоохоронці знайшли підозрілого чоловіка, схожого на розшукуваного нападника. З його кишені правоохоронці вилучили великі пакети – саме в них зловмисник збирався переносити чималу суму грошей.

      Поліція затримала нападника на інкасаторів в Ірпені: дивіться відео

      Автомобіль, який використали зловмисники для скоєння злочину, вилучили слідчі Ірпінського відділу поліції. Під час огляду авто за участю працівників "Приватбанку" вилучили 5 касет з грошима.

      Напад на інкасаторів Ірпінь поліція кримінал затримання гроші
      Вилучені банківські касети з грошима

      Затриманий чоловік наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що він родом з Житомирщини, має 15-річний стаж у місцях позбавлення волі за вчинення розбоїв і грабежів. Востаннє був засуджений до 10 років за скоєння розбійного нападу на помешкання, господар якого загинув від завданих тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний був звільнений раніше строку за "законом Савченко".

      Затримання напад інкасатори Ірпінь Київ кримінал поліція
      Документи затриманого нападника на інкасаторів

      Досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють фігурантів на причетність до скоєння інших злочинів.

      Нагадаємо, в Ірпені невідомі пограбували автомобіль інкасаторів: викрадено 1 мільйон 800 тисяч гривень.

      Теги: Пограбування Новини Києва Новини України Гроші Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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