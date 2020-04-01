Поліція знайшла тіла жорстоко вбитих підлітків на Львівщині

17-річний хлопець та 16-річна дівчина вважались безвісти зниклими ще з 17 березня. Правоохоронці затримали двох людей, яких підозрюють у вбивстві неповнолітніх.

Двоє підлітків зникли 17 березня у місті Золочів, Львівська область, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За даними правоохоронців, 17-річного хлопця та 16-річну дівчину було знайдено мертвими. У вбивстві підозрюють двох мешканців Золочева, які займались збутом наркотиків через закладки.

Зловмисники для вбивства вибрали місце в лісі неподалік села Підгірці, викопали яму, приготували знаряддя вбивства та бензин для спалення тіл. 15 березня вони заманили неповнолітніх у ліс, забили їх битою до смерті, а тіла скинули в яму. Облили бензином, підпалили та закопали.

31 березня правоохоронці затримали причетних до вбивств та торгівлі наркотиками.

Чоловіків затримали, їм загрожує довічне позбавлення волі / Фото: Нацполіція

Під час обшуків поліція знайшла та вилучила знаряддя скоєння вбивств, револьвер, наркотики, електронні ваги, пакети та інші речові докази.

Слідчі повідомили двом чоловікам про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне виробництво, виготовлення, збут наркотичних засобів". Максимальне покарання, яке загрожує – довічне позбавлення волі.