Поліцейські під російськими обстрілами винесли тіла 14 загиблих цивільних в Ірпені

31 березня 2022 , 05:51
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Джерело:

Поліція Київської області

На Київщині поліціянти під обстрілами винесли 14 тіл загиблих. Це сталося у місті Ірпінь 29 березня.

Правоохоронці разом з представниками місцевої влади та працівниками ДСНС пішли на цей крок попри обстріли ворога. Зокрема, окупанти вели вогонь з мінометів.

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На Київщині поліція та ДСНС винесли тіла жертв під обстрілами

У них вийшло деблокувати місто на Київщині й у результаті вивезли з Ірпеня тіла 14 мирних жителів. Тіла усіх жертв доставили до судмедекспертів з метою:

  • з'ясування причин смерті,
  • ідентифікації, 
  • пошуку їхніх родичів.

Поліція Київщини повідомила, що попри постійну небезпеку правоохоронці з області продовжують нести службу та завжди готові прийти на допомогу.

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Автор: Віта Свірневська