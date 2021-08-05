"Керівництво на місці": у поліції Києва спростували інформацію про відставку Андрія Крищенка

5 серпня 2021 , 15:52
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Джерело:

24 канал

Вранці 5 серпня ЗМІ писали про те, що начальник Київської поліції Андрій Крищенко вирішив піти у відставку, написавши заяву. Проте, вже за декілька годин правоохоронці спростували цю інформацію.

В управлінні комунікації Національної поліції столиці зазначили, що жодних кадрових змін немає. Водночас правоохоронці працюють у штатному режимі.

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Інформації такої немає, поліція Києва працює у штатному режимі, все керівництво на місці,
– сказали поліцейські.

Нагадаємо, що 5 серпня багато ЗМІ опублікували інформацію з посиланням на джерела, що очільник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко нібито написав заяву про звільнення.

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Автор: Олег Васьків