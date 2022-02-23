У поліції прокоментували інформацію про можливу втечу Медведчука

Нацполіція постійно стежить, чи Віктор Медведчук перебуває у своєму будинку. Нещодавно правоохоронці отримали інформацію, що поблизу маєтку – невідомі люди зі зброєю.

Водночас ця інформація не підтвердилася. Правоохоронці також спростували чутки, що начебто оточували маєток. Деталі розповів Олександр Фацевич – заступник голови Нацполіції.

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Ми знаємо, що він (Медведчук – 24 канал) має обмеження відповідні. Має перебувати за місцем проживання. Тому ми здійснюємо постійний контроль,

– наголосив Фацевич.

Що передувало

Увечері 21 лютого ЗМІ повідомили, що біля будинку Медведчука зібралося багато поліції. Мовилося, що правоохоронці навіть перекрили одну з прилеглих вулиць біля маєтку політика.

З посиланням на власні джерела ЗМІ повідомили, що кілька автомобілів та бусів збирались вивозити майно з будинку Медведчука. Зокрема, начебто вантажили зброю та бронежилети.

Водночас тоді інформацію не підтвердили.

Марченко поспіхом поїхала з України

У ЗМІ 19 лютого з'явилася інформація, що Оксана Марченко поспіхом виїхала з України. Дружина Медведчука начебто перетнула державний кордон через пропускний пункт у Чернігівській області.

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