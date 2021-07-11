Щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів: у Криму Єсипенку погрожують новими тортурами

В окупованому Росією Криму співробітники ФСБ залякують тортурами політв'язня Владислава Єсипенка. Його тримають у крихітній камері СІЗО з жахливими умовами, аби той не відмовлявся від своїх "вибитих" показів.

Про умови, в яких незаконно утримують Єсипенка, розповіла його дружина Катерина. Вона також розповіла про залякування тортурами.

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За словами дружини, після відмови від зізнання, яке Владислав зробив під тортурами, йому заборонили телефонувати додому, а листи рідним він передає через свого адвоката.

Катерина Єсипенко розповіла, що після заяви про тортури Владислава спробували відправити у підвал, де намагалися психологічно переконати не відмовлятися від своїх показів, потрібних ФСБ.

Фізично вони його ніби не чіпали. Були погрози та залякування подальшими тортурами. Нині до нього пускають адвокатів. Бо коли його катували, адвокатів не пускали. За станом його здоров’я ми не можемо стежити,

– пояснила дружина політв'язня.

Вона наголосила, що наразі невідомо, як на нього вплинули тортури. Відомо, що минулого тижня у нього боліли нирки, але йому відмовили у наданні медичної допомоги.

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В яких умовах утримують Єсипенка

Катерина сказала, що камера, в якій утримують політв'язня, розміром 3 на 4 метри.

Кисню мало, прогулянка – 1 година за добу. У камеру вилазять з унітаза щурі. У суботу – банний день і прогулянок нема,

– приголомшила пані Єсипенко.

Як зауважила дружина політв'язня, він підтримує себе тим, що займається спортом навіть у таких жахливих умовах.

"Читає українські видання. Ми надсилаємо йому публікації про те, що про нього тут говорять, як підтримують. Влад пише, що в усіх політв’язнів Сімферополя одна надія – на обмін", – підсумувала вона.

Дружина Єсипенка додала, що політв'язень навіть не сподівається на справедливий суд у Криму.

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