Політв'язню Абдуллаєву ще на місяць продовжили термін в ШІЗО

Кримчанину Теймуру Абдуллаєву подовжили термін перебування в штрафному ізоляторі російської колонії до 6 червня. Водночас стан здоров'я політичного в'язня погіршився.

Чоловік проведе у неволі ще 1 місяць. Про це розповіла мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

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Поговорила по "зонателекому" з молодшим своїм сином Теймуром. Тепер йому подовжили термін перебування в ШІЗО на цілий місяць! Виходить, що зробили поспіль два покарання – 15 діб – до 22 травня, і ще 15 діб – по 6 червня. Що ж це за беззаконня?

– сказала жінка.

Абдуллаєв скаржиться на погіршення здоров'я

Політв'язень розповів матері про болі в нирках і шлунку.

"Там були сильні дощі, а коли дощі, в сирому карцері з бетоном дуже холодно. Зараз він тримає піст (Рамадан – 24 канал), змушений вночі молитися і тоді ж може щось перекусити. На бетоні іноді засинає. Там нічого свого постелити не можна. Роба для ШІЗО часто видається брудна, після іншого ув'язненого", – розповіла Абдуллаєва.

Вона додала, що Теймура днями відвідував адвокат. Правозахисник сказав, що той "дуже схуд, запали очі та щоки".

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