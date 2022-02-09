Політв'язню Джелялу призначили стипендію імені Левка Лук'яненка

Наріману Джелялу призначили держстипендію імені Левка Лук'яненка. Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу незаконно утримують під вартою в окупованому Криму.

Виплату українському політв'язню 9 лютого погодив Кабінет Міністрів, повідомляє 24 канал. Раніше відповідний указ видав президент Володимир Зеленський.

Раніше Окупанти примусово відправили Джелялова на психіатричну експертизу

Джелялову призначили стипендію імені Лук'яненка

Призначити державну стипендію імені Левка Лук'яненка Джелялу Наріману Енверовичу,

– йдеться в указі.

Джелялу виплачуватимуть держстипендію протягом всього часу його незаконного утримання та ще рік після звільнення.

Затримання та утримування окупантами Джеляла: коротко

Російські окупанти 4 вересня 2021 року обшукали будинок та затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Пізніше стало відомо, що бойовики утримували українця у невідомому приміщенні. Вони тримали його в наручниках та з мішком на голові.

У вересні США відреагували на затримання Росією заступника голови Меджлісу. Держдеп закликав Кремль негайно звільнити Джеляла та решту утриманих кримських татар.

У жовтні окупанти примусово відправили кримського татарина у психлікарню.

Згодом "суд" в Криму продовжив арешт Наріману Джелялу. Заступник глави Меджлісу перебуває у СІЗО.

Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі. Його звинувачують у "диверсії".

До теми – про затримання Джеляла: дивіться відео

Державна стипендія імені Левка Лук'яненка становить три прожиткові мінімуми. Її присвоюють громадянам, яких держава-агресорка незаконно утримує на своїй або окупованій території через політичну чи громадську діяльність.