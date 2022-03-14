Полк "Азов" показав, як наші воїни знищують російських окупантів під Маріуполем

На Маріупольському напрямку бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" завдали ударів по російських окупантах.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Збройних Сил України.

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Бої за український Маріуполь продовжуються, попри те, що місто тимчасово перебуває в облозі.

Z – значить ZНИЩЕНІ, –

додав полк на своєму телеграм-каналі.

Дивіться, як полк "Азов захищає Маріуполь:

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Сьогодні стало відомо, що за добу бійцями "Азову" було знищено 1 "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись". Зокрема, була знищена велика кількість піхоти орди, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії.

13 березня бійці точними ударами нанесли вогневого ураження російській бронетехніці. Їм вдалося знищити живу силу окупантів й залишити ворога можливості обстрілювати місто й просуватися на підступи з одного із напрямків.

Напередодні полк "Азов" знищив 3 ворожі Т-72 та 1 "Тигр". Загалом бійці знищили 6 танків, а також 2 БТРи, 1 "Тигр". Окрім цього, в полон до азовців потрапило 12 окупантів.

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