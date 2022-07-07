"Жест доброї волі": у Мелітополі ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна

Надання Україні ракетних систем залпового вогню HIMARS виправдовує себе. Завдяки ракетному удару з цієї техніки було ліквідовано чимало російських окупантів, в тому числі ворожого льотчика, підполковника Романа Іголкіна.

росіяни в соцмережах плачуться через загибель Романа Іголкіна. Він "денацифікувався та демілітаризувався" 3 липня в Мелітополі, зробивши "жест доброї волі". Інформацію про його ліквідацію поширив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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Зважаючи на те, що Роман Іголкін був пілотом, цілком ймовірно, що він загинув під час ракетного удару по базі російських окупантів в Мелітополі на території аеродрому. По ньому було завдано удару 3 липня. Українські військові влучили у казарми та склади з боєприпасами. Є припущення, що удару завдали з РСЗВ HIMARS.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, під час цієї атаки було знищено близько 200 російських військових, ще понад 300 отримали поранення. Водночас місцеве видання "РИА Мелитополь" повідомляє про 150 загиблих внаслідок ракетного удару. А Генштаб ЗСУ у своєму звіті 4 липня повідомив, що за попередню добу українські військові загалом ліквідували 230 російських загарбників.

Щодо самого Романа Іголкіна, то він звільнився з російської армії в серпні 2021 року. Але 7 лютого 2022 року знову був призваний на службу. Тоді, до слова, росія ще не розпочала повномасштабне вторгнення до України. Хоча її війська вже стояли поблизу кордонів нашої держави, "проводячи навчання".

У березні 2022 року Романа Іголкіна відправили до України в складі армії загарбників. Додому ж він повернеться у пластиковому пакеті.

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