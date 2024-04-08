Путінський "герой Росії": що відомо про полковника, який наказав розстріляти полонених у Кринках

Наказ про розстріл українських військовополонених під Кринками міг віддати полковник Сергій Іштуганов. Воєнний злочинець має путінське звання "герой Росії".

Про це заявили аналітики бази даних про окупантів та колаборантів Evocation. При цьому в Головному управлінні розвідки повідомили, що інформацію про воєнний злочин збирають та перевіряють.

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Розстріл українських військовополонених скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії Повітряно-десантних військ Росії за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ,

– пише Evocation.

Чи підтверджує ГУР МО

LIGA.net пише з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє інформацію щодо цього чергового воєнного злочину російських окупантів.

Що відомо про Іштуганова

Іштуганов воює проти України з початку повномасштабного вторгнення: воював у складі 31-ї десантно-штурмової бригади, був заступником командира. Цей підрозділ намагався захопити аеродром Гостомель під Києвом, а потім брав участь у боях в Донецькій області.

У грудні 2022 року Іштуганов отримав нагороду від Путіна – зірку "героя Росії".

За даними Evocation, наразі Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії "вдв" Росії, який створили восени 2023 року. З листопада з'єднання дислокується на Херсонському напрямку. Зокрема, до його зони відповідальності входить лівий берег Дніпра.

Військовослужбовців цього полку неодноразово звинувачували у вимаганнях, грабежах і вбивствах мирного населення на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Крім того видання пише, що командири особового складу з'єднання теж відзначались жорстокістю.

Розстріл військових під Кринками: головне

У Кринках, на лівому березі Херсонщини, російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених, відповідне відео 7 квітня з'явилось у мережі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста через черговий випадок розстрілу росіянами українських військовополонених.

! За даними моніторингової місії ООН з прав людини, з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 росіяни стратили щонайменше 32 полонених українських захисників у 12 окремих випадках.