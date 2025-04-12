Хочуть взяти 2 важливі точки, – у полку "Ахіллес" назвали мету Росії на Куп'янському напрямку
- Важливими логістичними вузлами та точками переправи є населені пункти Борова і Куп'янськ.
- Мета росіян полягає у захопленні якомога більшої території, незважаючи на втрати особового складу.
На Куп'янському напрямку росіянам потрібно захопити кілька населених пунктів для подальшого наступу. Заради цього ворог не шкодує ані військових, ані ресурсів.
Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі 24 Каналу повідомив, що росіяни прагнуть повністю зайняти лівий берег Осколу, щоб згодом просуватися далі. Важливими логістичними вузлами та точками переправи через річку є населені пункти Борова та Куп'янськ.
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"І вже звідти можна розвивати наступ. Якщо це Борова – то далі на Ізюм і далі. Якщо Куп'янськ – то на Шевченкове, Чугуїв. Якщо північніше Куп'янська – то тиснути на сам Куп'янськ, рухатися у напрямку Великого Бурлука, Вовчанська", – зазначив Олесь Маляревич.
Яка мета росіян
Військовий раніше припускав, що мета росіян – повний контроль над лівим берегом і закріплення вздовж річки, сформувавши умовний кордон.
Але, як бачимо, вони постійно підвищують ставки – не шкодуючи ні живої сили, ні ресурсів, намагаються просуватися всюди,
– додав Маляревич.
Він також повідомив, що росіяни навіть просто піхотою заходять у ліси північніше Куп'янська, на правому березі Осколу.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
Їхня мета, за словами військового, очевидна – захопити якомога більше територій. Втрати особового складу їх не хвилюють.