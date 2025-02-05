Понад 800 військових у полоні Росії: в "Азові" нагадали про повернення додому бійців бригади

Серед бійців, яких 5 лютого вдалося повернути з російського полону є бійці з різних родів військ. Але цього разу Україна не повернула жодного воїна бригади "Азов". У Росії перебувають сотні українських бійців з цієї бригади.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командира бригади Дениса Прокопенка.

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Бійці "Азову" в полоні майже 3 місяці

Денис Прокопенко щиро вітає родини, які дочекалися з полону своїх захисників. Однак 848 військових 12 бригади спеціального призначення "Азов" все ще чекають повернення додому.

Майже 33 місяці вони перебувають у нелюдських умовах, в російських тюрмах, що функціонують за найжахливішими заповітами радянських концтаборів. Майже 3 роки вони чекають на обіцяні пріоритетні обміни. Порадіти поверненню побратимів бійці нашої бригади сьогодні не зможуть. Як і не зможуть побачити своїх рідних сотні сімей азовців,

– написав офіцер.

Допоки "Азов" чекає повернення своїх побратимів, військові продовжують виконувати свою роботу. Вони, зокрема, розуміють важливість поповнення обмінного фонду, та зберігають надію на те, що в наступних обмінах вони побачать своїх людей.

Нагадаємо, під час нинішнього обміну в Україну привезли звільнених з полону воїнів Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також одного поліцейського. Вони обороняли Маріуполь, "Азовсталь", ЧАЕС та інші об'єкти, які свого часу вдалося захопити окупантам.