ООН не відчуває персональну відповідальність, – політолог про розслідування теракту в Оленівці

Серед тем, які будуть обговорюватися під час майбутнього приїзду генсека ООН Антоніу Гутерреша до України, ймовірно будуть питання ситуації на ЗАЕС, а також обміну українських військовополонених та трагедії в Оленівці.

Генсек ООН не має власної політики

Попри гарантії безпеки, які нібито має забезпечувати ООН, ані генсек, ані організація в цілому не відчувають відповідальності за це. Про це 24 каналу розказав проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський.

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Він пояснив, що генеральний секретар ООН лише репрезентує політику усієї організації, усіх її країн-членів, а власної політики у контексті цієї посади у нього немає.

"Він певною мірою володіє власною ініціативою, але вона є достатньо обмеженою. Це репрезентант фактично найбільшої світової організації", – зауважив Шеренговський.

Інші ж структури ООН, які якось вирішують чи впливають на політичний порядок денний, можуть голосувати та ухвалювати якісь резолюції, які, втім, є рекомендаційними.

Таким чином не можна говорити про те, що ООН – це якась третя сторона в російсько-українській війні. Я б не сказав, що вони як ООН відчувають якусь персональну відповідальність на рівні всіх структур,

– вважає політолог.

З іншого боку, ООН, зокрема й з подачі генерального секретаря чи інших органів неодноразово стає переговірником в позиціях країн, що конфліктують. Але це навряд чи допоможе реально вплинути на ситуацію. До прикладу, коли МАГАТЕ як ще один орган ООН заявило про бажання відвідати Запорізьку АЕС, росіяни у цьому відмовили.

"Утім, ці розмови є добрими, вони мають продовжуватися, навіть якщо ми будемо бачити, що росія зриває будь-які домовленості та угоди. Це така нейтральна платформа, де, можливо, вдасться росію за щось "вхопити", – підсумував Шеренговський.

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