Та хіба це не щастя, сидіти при світлі й ходити на білий унітаз, – полонений окупант

Російський окупант, який потрапив у полон до "Азову" розповів про своє здивування людськими умовами в українській армії та у полоні. Він порівняв це з офіційною російською пропагандою, що описує все цілком протилежним чином.

Полонений росіянин сам родом з Тюмені, а пішов у армію через фінансові та судові складнощі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Николаевский Ванёк".

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Як полонений росіянин дивується білому унітазу

Полонений російнин згадує, що пішов у армію через фінансові проблеми, але хотів бути водієм, оскільки це його спеціальність. Однак, у російській армії до його побажань не прислухалися і він став штурмовиком.

За словами полоненого окупанта вони жили у підвалах. Він шокований зручностями в Україні. Січень, зима, сидіти не в ямі, не у підвалі, а при світлі й ходити на білий унітаз. Ну це ж не щастя? – каже окупант після того, як потрапив у полон.

Він наводить дворазове харчування на день для полонених, у що входить каша, м'ясо, соління, овочі. Він визнає, що якби почув, що на російському телебаченні таке відношення до полонених, він би не повірив. Там розповідають, що "Азов" – це нацисти та дуже жорстокі люди, головорізи, що не дають ворогам пощади.

Йому дові важко повірити, що українські військові не лупцюють полонених, що ті мають право випити води, якщо потребують цього.

Він так само здивований, що "Азов" не вербують чоловіків до себе силою, а відбирають їх по бажанню та фізичній підготовці. В той час у російську армію беруть усіх – від п'яниць до майже пенсіонерів. Але по російському телебаченню про це не розкажуть, там навпаки створюють ізюлію доблесної професійної та вмотивованої армії.

Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці "Азову" взяли у полон військового ЗС Росії, який виявився представником ескімосів. Він розповів про ставлення росіян до корінних народів Росії. Із самого початку він був оператором-навідником БМП, проте його перекинули у піхоту, звідки він відправився у Нью-Йорк.