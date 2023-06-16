Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині, і знає їхні імена

Напередодні стало відомо, що РПЦ передала Угорщині українських військовополонених. Україна не лише знайшла їх місцеперебування, а й знає поіменно кожного захисника.

Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко поділився деталями. Він зазначив, що 11 полонених захисників дійсно утримують на території Угорщини.

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Про захисників зібрали усі необхідні дані

Власне, збір і аналіз інформації про зниклих безвісти під час воєнних дій – один з пріоритетних напрямків діяльності Котенка.

Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених,

– зазначив він.

Зараз відомі імена та прізвища наших захисників. Також доступна інформація щодо маршруту, яким їх транспортували до Угорщини. Про те, що герої у полоні, повідомили родичів, а також відповідні правоохоронні органи.

Зверніть увагу, що досі про 7 з 11 військових, чиє місце утримання вдалося встановити, не було абсолютно жодної інформації.

Вони продовжать обліковуватися як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Їх звідти викреслять лише тоді, коли захисники потраплять до України.

Увага! За цими номерами телефонів ви можете повідомити про зниклих безвісти у будні дні:

гаряча лінія: 0 800 339 247,

особистий номер Уповноваженого: (099) 792-01-26.

Прем'єр і МЗС Угорщини нічого не знали

Журналісти Free Europe повідомили, що Жолт Семєн, віцепрем'єр Угорщини, особисто домовлявся з РПЦ. Тому про це не знали ані у МЗС, ані в канцелярії прем'єр-міністра. Власне, це викликало серйозне обурення в уряді країни.

Усі чотири наших джерела в унісон заявили: усе звільнення відбулося під одноосібним наглядом Жолта Сем'єна, ніхто не був ініційований урядом, який інакше відповідав би за підготовку та організацію такого дипломатично надзвичайно чутливого кроку за участю трьох країн,

– кажуть у виданні.