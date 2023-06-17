"Їх можна вважати заручниками": Угорщина утримує 11 військовополонених українців

Російська православна церква передала Угорщині 11 українських військовополонених. Це – абсолютно дика історія, яка може мати наслідки для угорської влади.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. На його думку, цю ситуацію можна трактувати як тероризм. Адже це варто прирівняти до захоплення заручників.

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Україна знає, де перебувають полонені

Як наголосив Жданов, відомо, що Росія передала Угорщині 11 полонених. Тільки-от поки в публічному доступі немає пояснення, як вона змогла це зробити.

Уявіть, скільки діб вони вже утримують наших полонених. І офіційно не визнають цього. На сьогодні встановлені прізвища та маршрути їхнього переміщення в Угорщину. От цікаво, як вони туди їх завезли. Угорщина не має виходу до моря. Цікаво було б дізнатися,

– зауважив Жданов.

Жданов прокоментував передачу Угорщині українських полонених: дивіться відео

Це абсолютно дика ситуація з боку угорського керівництва. І надзвичайно добре, що українські посадовці підняли в публічний простір цю ситуацію. Це допоможе визволити військових та повернути їх додому.

Росія передала Угорщині українських полонених: коротко