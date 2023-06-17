"Їх можна вважати заручниками": Угорщина утримує 11 військовополонених українців
Російська православна церква передала Угорщині 11 українських військовополонених. Це – абсолютно дика історія, яка може мати наслідки для угорської влади.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. На його думку, цю ситуацію можна трактувати як тероризм. Адже це варто прирівняти до захоплення заручників.
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Україна знає, де перебувають полонені
Як наголосив Жданов, відомо, що Росія передала Угорщині 11 полонених. Тільки-от поки в публічному доступі немає пояснення, як вона змогла це зробити.
Уявіть, скільки діб вони вже утримують наших полонених. І офіційно не визнають цього. На сьогодні встановлені прізвища та маршрути їхнього переміщення в Угорщину. От цікаво, як вони туди їх завезли. Угорщина не має виходу до моря. Цікаво було б дізнатися,
– зауважив Жданов.
Жданов прокоментував передачу Угорщині українських полонених: дивіться відео
Це абсолютно дика ситуація з боку угорського керівництва. І надзвичайно добре, що українські посадовці підняли в публічний простір цю ситуацію. Це допоможе визволити військових та повернути їх додому.
Росія передала Угорщині українських полонених: коротко
- У червні з'явилася інформація, що Росія передала Угорщині українських полонених. Обурливо, що ця ініціатива відбулася без участі Києва.
- Згодом уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко поділився деталями цієї ситуації. Він повідомив, що в Угорщині дійсно перебуває 11 полонених захисників. Україна вже знає імена та прізвища військових, а також маршрут, по якому їх перевезли до Угорщини. Про це вже повідомили родичам та правоохоронним органам.
- Журналісти з Free Europe поділилися деталями цієї ситуації. В угорській владі переконують, що не знали про цю ініціативу. Цим нібито займався винятково віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем’єн. Там стверджують, що ні в МЗС, ні в канцелярії прем'єр-міністра не знали про цю ситуацію. Така секретність Шем’єна буцімто викликала серйозне обурення в уряді.