Рідні захисників Маріуполя закликали до розголосу і розповіли, чи допомагає Червоний Хрест

Захисників Маріуполя у травні евакуювали з "Азовсталі" на окуповані території. Українських бійців вивезли з двома умовами: що вони матимуть зв'язок з рідними, а Червоний Хрест слідкувати за умовами їх утримання.

Командир захисників Маріуполя не виходить на зв'язок півтора місяця

Про це під час брифінгу розповіла Катерина Прокопенко, дружина командира захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що Росія не дотримується норм Женевської конвенції щодо утримання полонених.

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Катерина Прокопенко заявила, що не чула голос свого чоловіка вже півтора місяця Вона не знає де перебуває Денис Прокопенко, чи про нього турбуються, чи має він належні умови і чи не застосовують проти нього тортур.

Майже 3 місяці він боронив Маріуполь, а разом з ним наш цивілізований світ з його суспільними договорами та механізмами його дотримання. Він виконав своє завдання,

– сказала Прокопенко.

За її словами, тепер суспільство повинне виконати своє завдання і врятувати захисників та захисниць "Азовсталі". Прокопенко закликала не мовчати про полонених українських бійців.

"Я боюся, що якщо ми всі будемо мовчати про це, якщо станемо покірливо чекати на щасливий кінець, якщо вирішимо покластися лише на одну "тиху дипломатію", ми програємо", – додала дружина командира захисників Маріуполя.

До речі Ми не знаємо, де командування захисників "Азовсталі", є лише дані російських пабліків, – рідні

Катерина Прокопенко запевнила, що готова вдаватися до публічного розголосу і суспільного тиску, щоб повернути українських воїнів додому.

Захисники Маріуполя погодилися на вивезення з "Азовсталі" з умовами, що матимуть зв'язок з рідними, а Червоний Хрест двічі на тиждень відвідуватиме їх. Та, як сказала Прокопенко, ніхто з Червоного Хреста не телефонував рідним. Також на зв'язок не виходили й бійці.

Навіщо створювалася Женевська конвенція, якщо немає механізму слідкування за її дотриманням?,

– сказала дружина Дениса Прокопенка.

Вона поставила під сумнів, що Червоний Хрест справді залучений до процесу й слідкує за дотриманням умов утримання полонених.

Тетяна Харько, сестра виконувача обов'язків командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, теж закликала до публічного розголосу. Вона сподівається, що про подвиг героїв "Азовсталі" не забудуть.

"Вірю, наша влада й ми всі не забудемо подвиг героїв "Азовсталі" і зробимо все можливе для їх якнайшвидшого порятунку", – сказала Харько під час брифінгу.

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У травні українським воїнам віддали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Після цього їх евакуювали на окуповані території, обіцявши обміняти на російських полонених.

Тільки 29 червня Україна змогла повернути додому 144 своїх захисників та захисниць, з яких 95 – це оборонці "Азовсталі" та ще 44 – бійці полку під командуванням Дениса Прокопенка. Також Україні ще раніше вдалося повернути частину тіл загиблих воїнів, які захищали Маріуполь.

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