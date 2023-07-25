Стадом пішов за іншими, – окупант спробував пояснити синові, чому відправився вбивати українців

Збройні Сили кожного дня знищують окупантів, а також деяких російських солдатів беруть у полон. Під час допитів у загарбників, звісно, розв'язується язик та вони відкрито й "щиро" говорять про те, чому пішли вбивати людей.

Власне, наші захисники взяли у полон окупанта Олександра Іванченка з Уссурійська, що на Далекому Сході Росії. Воював він від 24 лютого 2022 та був одним із тих бойовиків, які заходили на Київщину, – повідомляє 24 Канал.

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"Дитина повинна знати правду"

В Іванченка вдома є жінка та син – за його ж словами, не кровний. Отож у полоненого запитали, що б він сказав дитині, коли б вона поцікавилась, що він робив під час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Стадом йшов за іншими просто-напросто. Більше, напевно… Розумніше не зможу відповісти. Я не зможу йому сказати в очі, що я виконував наказ чи щось інше. Не зможу. Дитина повинна правду знати,

– сказав військовий.

Також він ще раз констатував, що правда в тому, що він йшов за іншими за інерцією вбивати людей. Разом з тим він погодився, що міг не виконувати злочинних наказів, хоча й запевнив, що нібито на його руках немає крові.

Російські полонені: останнє