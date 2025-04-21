Окупант розповів, навіщо вбиває українців: "Спартан" показав відео допиту полоненого

Днями нацгвардійці 4-го батальйону 3 бригади "Спартан" відбили ворожу атаку на Покровському напрямку. Під час бою захисники захопили у полон одного російського окупанта.

Нещодавно ворог спробував здійснити прорив на Покровському напрямку. Наші військові не лише зупинили противника, але й змусили його відступити, передає 24 Канал.

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"Спартан" показав допит окупанта

Нацгвардійці оприлюднили кадри допиту російського полоненого. В окупанта поцікавилися, навіщо він прийшов вбивати українців.

Полоненим виявився 34-річний мешканець Самарської області. Він підписав контракт у лютому 2025 року, перебуваючи в СІЗО.

Каже: пішов воювати, щоб заробити грошей і уникнути кримінального покарання за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Після двотижневої підготовки окупанта відправили в Україну. Тут він отримав завдання зайняти позицію і вести спостереження. Розповідає, що коли йшов до точки, то оминув чимало тіл російських військових. Полонений зізнався, що у них не забирають тіла загиблих. Крім того, він зазначив, що його командир наказав не брати у полон українських військових.

Завдання росіянин успішно провалив, натомість потрапив у полон до наших воїнів і поповнив "обмінний фонд",

– підсумували у "Спартан".

Допит російського полоненого: дивіться відео