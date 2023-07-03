Вони накидують своїм, а по телевізору кажуть, що герої, – полонений росіянин про свою армію

Російські окупанти визнають, що картинка їхньої пропаганди протилежна реальним подіям на полі бою. Насправді ті, кого видають за "героїв" російської армії, криють вогнем своїх же вояк.

Про це розповів російський полонений Козловський Віталій. Відео, де окупант розповідає про те, яка ж насправді російська армія, отримав 24 Канал від українських спецслужб.

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Зокрема, той розповів, що російські військові здатні навіть гатити по своїх, коли того вимагають обставини бою. Не дивляться ні на що, коли намагаються втримати позиції: обстрілюють з вертольотів усіх.

Там свої, там бій йде, а вони не розбираються, з вертольота накидують. Я просто в шоці був, а потім по телевізору говорять – от герої. Це жах якийсь! У мене пояснень немає. Як і виправдань їх діям,

– каже полонений росіянин.

Захоплений у полон окупант родом із Новосибірської області. Розповідає, що краще сяде у в'язницю на 10 років, але назад не повернеться.

Окупант розповів про "героїв" російської армії: відео

Втрати російської армії

Станом на 3 липня російська армія втратила у війні проти України уже понад 230 тисяч вояк і багато техніки. До слова, українські військові успішно просуваються по лінії фронту. Відтак, втрат і полонених щодня ставатиме усе більше, як і трофейної техніки.

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус уже розповів про трофейну на Запорізькому напрямку. Однак, вона не в дуже хорошому стані. Каже, що росіяни просто на просто за*ранці. Мовляв, зброї у такому стані він ще не бачив.