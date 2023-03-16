Розстрілювали за невиконання наказу, – вагнерівець скаржиться про жорстокість командування

Полонений вагнерівець скаржиться на своє командування, яке розстрілює тих, хто відмовляється воювати. Також окупант розповів про шалені втрати.

У мережі опублікували відео, де полонений вагнерівець Ігорь Ільін розповідає, що його командування розстрілює військових, які відмовляються виконувати наказ, передає 24 Канал.

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Що каже вагнерівець про втрати

За словами полоненого, це сталося у тренувальному таборі в місті Уссурійськ. 7 січня інструктор вагнерівців з позивним "Бандит" розстріляв декількох людей.

Потім окупант звернувся до жителів Росії, він закликає їх відмовитися йти воювати в Україну. Він також сказав, що ПВК Вагнера є терористичною організацією, яка обманює.

Вагнерівець заявив, що українські військові захищають свої домівки, тоді як вагнерівці "як тварини нападають".

Полонений заявив, що втрати серед вагнерівців є значними, також багато бойовиків отримали поранення.

Він додав, що за останні три дні у третьому штурмовому зводі ПВК Вагнера 12 поранених та 3 загиблих.

Історія ПВК "Вагнера" добігає кінця