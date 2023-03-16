Розстрілювали за невиконання наказу, – вагнерівець скаржиться про жорстокість командування
Полонений вагнерівець скаржиться на своє командування, яке розстрілює тих, хто відмовляється воювати. Також окупант розповів про шалені втрати.
У мережі опублікували відео, де полонений вагнерівець Ігорь Ільін розповідає, що його командування розстрілює військових, які відмовляються виконувати наказ, передає 24 Канал.
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Що каже вагнерівець про втрати
За словами полоненого, це сталося у тренувальному таборі в місті Уссурійськ. 7 січня інструктор вагнерівців з позивним "Бандит" розстріляв декількох людей.
Потім окупант звернувся до жителів Росії, він закликає їх відмовитися йти воювати в Україну. Він також сказав, що ПВК Вагнера є терористичною організацією, яка обманює.
Вагнерівець заявив, що українські військові захищають свої домівки, тоді як вагнерівці "як тварини нападають".
Полонений заявив, що втрати серед вагнерівців є значними, також багато бойовиків отримали поранення.
Він додав, що за останні три дні у третьому штурмовому зводі ПВК Вагнера 12 поранених та 3 загиблих.
Історія ПВК "Вагнера" добігає кінця
- У ДПСУ повідомили, що поблизу Бахмута "вагнерівці" намагалися атакувати спостережний пост українських прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь, відбили штурм окупантів та захопили у полон "вагнерівця". Той розповів, що пішов воювати за грошову винагороду та поки нікого не вбивав.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий раніше заявив, що історія ПВК "Вагнера" добігає кінця. За його словами, на Донецькому напрямку залишилося ще кілька тисяч найманців. Причому вони опинилися у дуже невигідному для них становищі.
- Тим часом градус напруги росте. Оточення Путіна, розповідають журналісти, просить "приборкати" Пригожина. Причиною цього стала його різка критика міноборони та генштабу Росії.
- До слова, Пригожин ще й заявив, що прагне балотуватися у президенти України. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Він назвав главу ПВК "Вагнера" хворою людиною та наголосив, що цього зробити йому ніхто не дасть.