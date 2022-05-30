У полоні Росії фактично перебувають 84 судна і 450 моряків

Росія фактично взяла у полон аж 450 моряків. Вони перебувають в морських портах України на 84-х заблокованих суднах.

Про це заявив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

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За його словами, цю статистику Україні надала Організація об’єднаних націй.

Це судна з усього світу, які плавають під прапорами інших держав, але вони на системній основі заходять до морських портів України. Те, що відбувається зараз - це не тільки геноцид Росії проти України, а також держав Африки та Азії, які є основними споживачами сільськогосподарської продукції,

– наголосив Богдан Устименко.

Він додав, що це криза, яка має світовий та глобальний підтекст. І від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на межі голоду опинилися 18 мільйонів осіб. Це трапилося внаслідок непостачання сільськогосподарської продукції: зерна, соняшникової олії та кукурудзи.

"В Україні заблоковані 6 мільйонів тонн зерна та 14 мільйонів тонн кукурудзи”, – підкреслив директор Українського інституту морського права і безпеки.

Українці в полоні Росії

Про те, скільки українців перебувають у російському полоні, достеменно невідомо. Адже туди потрапляють військовослужбовці під час боїв з російськими окупантами. У полоні перебувають і мирні мешканці з окупованих територій, які мають проукраїнські погляди.

Також у російський полон потрапляють українці, які намагаються виїхати із захоплених міст. Їх всіх відправляють у так звані "фільтраційні" табори, і кого вважають неблагонадійними – беруть у полон. Решту ж вивозять на територію Росії, де зафіксовані випадки, коли в людей забирають документи та забороняють покидати цей регіон.

Загалом Україна та Росія провели десять обмінів полоненими, завдяки яким додому повернулося майже чотири сотні українців.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що обмін полоненими є одним із найгостріших гуманітарних питань для України. Як і пошук та встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців.

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