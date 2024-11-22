Бо не схотіли брати хабар: на Хмельниччині чоловік обприскав працівників ТЦК сльозогінним газом

У місті Полонне на Хмельниччині чоловік обприскав працівників ТЦК та поліції сльозогінним газом, оскільки ті не захотіли брати у нього хабар. Щодо громадянина готуються відкрити кримінальне провадження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.

До теми Пройшов ВЛК і втік: на Львівщині ухилянт жорстоко побив працівника ТЦК

Що відомо про інцидент між чоловіком і працівниками ТЦК у Полонному

21 листопада у місті Полонне Хмельницької області громадянин намагався "підкупити" військовослужбовця ТЦК за допомогою 200 доларів США, коли на нього складали адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку. Представник територіального центру комплектування рішуче відмовився від хабаря.

Зрештою чоловік втік з місця події, застосувавши сльозогінний газ проти правоохоронців і військових.

Усі його дії зафіксовано. Готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар і за опір представникам влади,

– зазначили в ОТЦК.

Представники центру комплектувань також звернулися до громадян, зазначивши, що мобілізація – відповідь на війну, яку веде проти українців Росія. А кожен, хто ухиляється, створює додатковий тягар для тих, хто вже перебуває на фронті.

До слова, раніше журналісти повідомляли, що на Закарпатті колишній військовий відкрив стрілянину біля Хустського районного ТЦК та СП з шумового пістолета. Такою була реакція чоловіка на те, що його не хотіли мобілізувати.