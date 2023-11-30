Станом на вечір 30 листопада стало відомо, що з полону ХАМАС звільнили шосту групу заручників. Зокрема, мовиться про Оленову Трупанову та її доньку Ірену Таті.

Жінок назвали російсько-ізраїльськими заручницями. Через КПП Рафах їх переправили до Єгипту, а звідти – до Ізраїлю.

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У ЦАХАЛ вже прокоментували новину.

Після того, як вони пройдуть первинний медичний огляд стану їхнього здоров’я, наші сили супроводжуватимуть їх, доки вони не возз’єднаються зі своїми сім'ями,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у ЦАХАЛ наголосили, що вже найближчим часом ХАМАС може звільнити ще 10 заручників. Загалом наразі ХАМАС утримує понад 150 ізраїльських заручників.

ХАМАС порушив режим припинення вогню

ХАМАС 28 листопада порушив режим припинення вогню з Ізраїлем. У ЦАХАЛ повідомили, що тоді палестинські бойовики напали на північну територію Сектору Гази. Внаслідок інциденту постраждали декілька ізраїльських військових. Даних про загиблих, на щастя, не було.

Окрім того, на півночі Сектора Газа здетонували три вибухові пристрої. Водночас звільнення заручників тривало. Того ж 28 вдалося повернути у безпеку 5 групу.