З полону повернулись 12 українців, серед них – важкопоранені
У понеділок, 3 квітня, Україна повернула з російського полону 12 українців. Серед звільнених – 10 військових і двоє цивільних.
10 оборонців, які належать до солдатського та сержантського складу, були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.
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Кого вдалось повернути
Окрім військовослужбовців, Україна повернула двох цивільних із села Липці Харківської області та Маріуполя. Росія утримувала їх як заручників.
З російського полону повернулись 12 українців / Фото Координаційний штаб
Звільнені військові воюють у ЗСУ. Зокрема, сьогодні вдалось повернути бійців:
- 518-го окремого батальйону спеціального призначення,
- 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади,
- 95-ої окремої десантно-штурмової бригади,
- 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр",
- 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади,
- 57-го окремого стрілецького батальйону.
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Росія вкотре не дотрималась норм Женевської конвенції
У Координаційному штабі зазначають, що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.
Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п'ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані Росією міжнародні конвенції.
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Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників,
– йдеться у повідомленні.
Загалом, як додають у Координаційному штабі, від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2 005 українців. Наголошують, що президент України Володимир Зеленський тримає це питання як одне з пріоритетних на особистому контролі. Загальну координацію українських державних органів та зусиль міжнародних партнерів забезпечує команда Офісу Президента України.
СБУ показала ексклюзивні кадри повернення біців
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з поверненням українців додому.
"Життя кожного українця – найвища цінність!" – наголошують у повідомленні.
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