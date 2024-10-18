З полону повернувся боєць "Азову" та один із захисників Маріуполя Сергій Алєксєєвич

З російського полону 18 жовтня повернувся боєць "Азову" Сергій Алєксєєвич. Військовий був одним із захисників Маріуполя.

Про це повідомила його дружина Марія на своїй сторінці у соцмережі Х. Захисник перебував у російському полоні понад 2 роки.

До теми Український правозахисник і журналіст Буткевич повернувся з російського полону, – ZMINA

Що відомо про повернення Сергія Алєксєєвича з полону

Про повернення Сергія Алєксєєвича з російського полону на батьківщину його дружина Марія написала о 22:33 18 жовтня. У дописі жінка щемливо написала, наскільки вона рада цьому довгоочікуваному поверненню захисника.

Мій коханий повернувся з полону!

– написала вона.

Військовий був захисником Маріуполя та заводу "Азовсталь". 16 травня 2022 року він разом з іншими захисниками склав зброю, скинув амуніцію покинув територію Азовсталі. У липні 2022 року в колонії, де утримували Маріупольський гарнізон, зокрема і Сергій Алєксєєвич, прогримів вибух. Військовий вижив, але зазнав поранень. Про це дружина захисника дізналася з сюжету, який зробили російські журналісти.

Марія розповідала "Медійній ініціативі за права людини", що Сергій ще до повномасштабного вторгнення вступив до лав “Азову”, де поєднував військовий вишкіл з навчанням на психолога.

Попри численні відео з полону і свідчення звільнених побратимів, Сергій понад рік не мав статусу військовополоненого, навіть після того, як постраждав в Оленівській колонії. Весь цей час він мав статус зниклого безвісти. Лише у червні 2023 року цей статус змінили на "військовополонений".

До слова, 18 жовтня також стало відомо і про повернення з російського полону українського правозахисника і журналіста Максима Буткевича. Він разом з побратимами потрапив до ворожого полону у Луганській області у червні 2022 року.