З полону звільнили одну із захисниць "Азовсталі"
Ввечері 29 червня в Україну нарешті повернулася частина оборонців "Азовсталі". Серед 144 захисників України була і одна жінка, яка боронила маріупольський завод.
Про це розповів представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.
Важливо Відбувся найбільший обмін полоненими: додому повернуться 95 оборонців "Азовсталі"
За його словами, одна захисниця "Азовсталі" повернулася додому разом з іншими захисниками України. Він додав, що інші жінки все ще перебувають у полоні окупантів.
Зауважимо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що "це велика та складна робота". І додав, що одного дня ми зуміємо повернути додому усіх наших людей.
Цей обмін полоненими став одним з найбільших
29 червня Україна провела один з найбільших обмінів військовополоненими з початку повномасштабного російського вторгнення. У межах нього додому повернулася значна частина захисників Маріуполя.
На батьківщину повернулися 144 українських військових. З них 95 оборонців "Азовсталі", а 43 герої з відомого полку бійців під керівництвом Дениса Прокопенка.
У розвідці зазначили, що більшість захисників мають тяжкі тілесні ушкодження:
- вогнепальні та осколкові поранення;
- вибухові травми;
- опіки;
- переломи;
- ампутації кінцівок.
Наразі лікарі надають їм медичну та психологічну допомогу.
Кого вдалося звільнити з російського полону
Загалом під час цього обміну Україні вдалося звільнити:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 бійців Військово-морських сил;
- 28 бійців Збройних Сил України;
- 17 бійців Державної прикордонної служби України;
- 9 бійців Територіальної оборони;
- 1 бійця Національної поліції України.
Зверніть увагу – Україні вдалось повернути додому частину оборонців "Азовсталі": дивіться відео