На Київщині та у половині областей була повітряна тривога: у ЗСУ попереджали про загрозу

У частині областей України оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Тривога почала ширитися о 10:43 на Сході країни. Згодом "червоними" стали південні, центральні та північні області, передає 24 Канал.

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Тривога охопила майже всі області, окрім Заходу