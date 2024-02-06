На Київщині та у половині областей була повітряна тривога: у ЗСУ попереджали про загрозу
У частині областей України оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Тривога почала ширитися о 10:43 на Сході країни. Згодом "червоними" стали південні, центральні та північні області, передає 24 Канал.
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Тривога охопила майже всі області, окрім Заходу
Відбій повітряної тривоги пролунав у всіх областях. Повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Херсонської, Запорізької та Миколаївської. В областях почали лунати відбої. Так, відбій повітряної тривоги пролунав у Вінницькій області. Про загрозу застосування балістичного озброєння також попередили у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. За кілька хвилин тривога поширилася на Південь та центральні регіони. Так, "червоними" стали: Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області. Повітряні сили попередили Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Відбій повітряної тривоги
В Україні почали лунати відбої
Тривога у Київській області
Тривога почала ширитися на Південь
Відбій повітряної тривоги пролунав у всіх областях.
Повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Херсонської, Запорізької та Миколаївської.
В областях почали лунати відбої. Так, відбій повітряної тривоги пролунав у Вінницькій області.
Про загрозу застосування балістичного озброєння також попередили у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
За кілька хвилин тривога поширилася на Південь та центральні регіони. Так, "червоними" стали:
Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.
Повітряні сили попередили Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.