На Київщині та у половині областей була повітряна тривога: у ЗСУ попереджали про загрозу

6 лютого 2024, 11:03
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У частині областей України оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Тривога почала ширитися о 10:43 на Сході країни. Згодом "червоними" стали південні, центральні та північні області, передає 24 Канал.

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Тривога охопила майже всі області, окрім Заходу 

11:32, 06 лютого

Відбій повітряної тривоги

Відбій повітряної тривоги пролунав у всіх областях.

11:28, 06 лютого

Повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Херсонської, Запорізької та Миколаївської. 

11:26, 06 лютого

В Україні почали лунати відбої

В областях почали лунати відбої. Так, відбій повітряної тривоги пролунав у Вінницькій області.  

11:00, 06 лютого

Тривога у Київській області

Загроза застосування балістичного озброєння поширилася й на Київську область. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й пройти до найближчого укриття.


Мапа тривог в Україні станом на 11:00 6 лютого 2024 року

10:59, 06 лютого

Про загрозу застосування балістичного озброєння також попередили у  Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. 

10:57, 06 лютого

Тривога почала ширитися на Південь

За кілька хвилин тривога поширилася на Південь та центральні регіони. Так, "червоними" стали:

  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська області.
10:56, 06 лютого

Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області. 

10:43, 06 лютого

Повітряні сили попередили Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

Автор: Анжеліка Байбак