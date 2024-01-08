На половині території України оголошували повітряну тривогу: була загроза обстрілу балістики

Пізно ввечері на половині території України пролунала повітряна тривога. Вона була пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.

Російські військові зранку 8 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив кілька десятків ракет різного типу базування. А ввечері того ж дня половина нашої країни була під загрозою обстрілу балістикою. Нагадуємо про важливість перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою. Це може вберегти вам життя.

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Де лунала повітряна тривога

Станом на 23:17 загроза балістичного удару минула. Можна спокійно покидати укриття. Але пам'ятайте, що ворог підступний. Тож наступного разу, коли пролунає повітряна тривога, негайно вирушайте до безпечних місць!

Станом на 23:00 повітряну тривогу оголосили у:

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Харківській;

Сумській областях.

А вже о 22:53 Повітряні сили наголосили, що у тих регіонах, де оголошена повітряна тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

О 22:48 також загроза з повітря була для мешканців Дніпропетровської області.

О 22:47 Повітряні сили попередили мешканців Харківської і Донецької області про ракетну небезпеку.

Чим атакували Україні у ніч проти 8 січня

У Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки ракетної та дронової атаки України у ніч проти 8 січня. Кажуть, що ворог використовував крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети, а також "Шахеди".

Загалом загарбники запустили по Україні 59 повітряних цілей. Мовиться про:

8 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з Бєлгородської області;

4 аеробалістичних ракет "Кинджал" з чотирьох МіГ-31К;

24 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

8 крилатих ракет Х-22;

6 балістичних ракет "Іскандер-М";

а також 2 керовані авіаційні ракети Х-31П.

Під атаку потрапили об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти. За результатами бойової роботи вдалося знищити 8 "Шахедів" і 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.