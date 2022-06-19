Польща і Чехія будуть разом охороняти повітряний простір Словаччини

Словацький уряд звернувся за допомогою у захисті свого повітряного простору. Прохання адресував сусідній Чехії

Уряд Словаччини просить тимчасово захистити повітряний простір країни. У новому спільному проекті будуть задіяні і польські військово-повітряні сили.

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Польща, Чехія та Словаччина ще будуть обговорювати умови співпраці. Попередньо відомо, що чеська і польська сторони погодилися допомогти в охороні повітряного простору.

Після вторгнення Росії в Україну в Словаччині почали готуватися до того, щоб достроково припинити використовувати винищувачі МіГ-29. Країна замовила нові винищувачі зі США, але вони будуть на озброєнні не раніше, ніж через два роки.

Міністр оборони Польщі, який відвідував Братиславу, запевняв, що польські винищувачі F-16 готові охороняти повітряний простір сусідньої країни. Якщо буде треба, то він обіцяв навіть розмістити їх у Словаччині.

А чеська армія має багаторічний досвід захисту неба за кордоном і бере участь в охороні повітряного простору країн-членів НАТО з 2009 року.

Як Словаччина допомагає Україні

З перших днів війни ця сусідня країна стала однією з тих, хто найбільше підтримує нашу державу. Туди поїхали біженці з України і Словаччина розгорнула цілу програму для них, щоб надати прихисток. Також президентка Зузана Чапутова обіцяла переконувати лідерів Європи прийняти Україну в ЄС, за що їй та Анджею Дуді подякував наш президент Володимир Зеленський. Окрім того Словаччина допомагає нам зброєю, гуманітаркою та фінансово.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Словаччина готова створити нові маршрути та хаби для експорту аграрної продукції з України. Глава держави наголошував, що це серйозний крок на підтримку нашої країни. Таке рішення впливає на глобальну продовольчу безпеку з огляду на те, що Росія заблокувала українські порти. А президентка Словаччини разом із делегацією навіть виступала у Верховній Раді під час візиту до України.

Суттєвою є допомога Словаччини й з озброєнням для наших потреб. Наприклад, нам передали гаубиці Zuzana. Вони спершу призначались для власної армії Словаччини. Проте Міноборони країни вирішило надати пріоритет у виробництві цих гаубиць на замовлення для України. Термін поставки гаубиць Zuzana до власних Збройних сил був поки невідомий. Також Словаччина поставила для ЗСУ зенітно-ракетну систему С-300.

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