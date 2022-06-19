Польща і Чехія будуть разом охороняти повітряний простір Словаччини
Джерело:CT24
Словацький уряд звернувся за допомогою у захисті свого повітряного простору. Прохання адресував сусідній Чехії
Уряд Словаччини просить тимчасово захистити повітряний простір країни. У новому спільному проекті будуть задіяні і польські військово-повітряні сили.
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Польща, Чехія та Словаччина ще будуть обговорювати умови співпраці. Попередньо відомо, що чеська і польська сторони погодилися допомогти в охороні повітряного простору.
Після вторгнення Росії в Україну в Словаччині почали готуватися до того, щоб достроково припинити використовувати винищувачі МіГ-29. Країна замовила нові винищувачі зі США, але вони будуть на озброєнні не раніше, ніж через два роки.
Міністр оборони Польщі, який відвідував Братиславу, запевняв, що польські винищувачі F-16 готові охороняти повітряний простір сусідньої країни. Якщо буде треба, то він обіцяв навіть розмістити їх у Словаччині.
А чеська армія має багаторічний досвід захисту неба за кордоном і бере участь в охороні повітряного простору країн-членів НАТО з 2009 року.
Як Словаччина допомагає Україні
- З перших днів війни ця сусідня країна стала однією з тих, хто найбільше підтримує нашу державу. Туди поїхали біженці з України і Словаччина розгорнула цілу програму для них, щоб надати прихисток. Також президентка Зузана Чапутова обіцяла переконувати лідерів Європи прийняти Україну в ЄС, за що їй та Анджею Дуді подякував наш президент Володимир Зеленський. Окрім того Словаччина допомагає нам зброєю, гуманітаркою та фінансово.
- Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Словаччина готова створити нові маршрути та хаби для експорту аграрної продукції з України. Глава держави наголошував, що це серйозний крок на підтримку нашої країни. Таке рішення впливає на глобальну продовольчу безпеку з огляду на те, що Росія заблокувала українські порти. А президентка Словаччини разом із делегацією навіть виступала у Верховній Раді під час візиту до України.
- Суттєвою є допомога Словаччини й з озброєнням для наших потреб. Наприклад, нам передали гаубиці Zuzana. Вони спершу призначались для власної армії Словаччини. Проте Міноборони країни вирішило надати пріоритет у виробництві цих гаубиць на замовлення для України. Термін поставки гаубиць Zuzana до власних Збройних сил був поки невідомий. Також Словаччина поставила для ЗСУ зенітно-ракетну систему С-300.
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