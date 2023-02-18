Польща готова надати Україні МіГ-29: Моравецький назвав умову

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова дати Україні винищувачі МіГ-29. Проте є умова.

На Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого Моравецький назвав умови, на яких Польща готова надати Україні винищувачі МіГ-29, повідомляє 24 Канал.

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Польща виступає за передачу винищувачів Україні

Моравецький зазначив, що ця тема "широко обговорюється, особливо в кулуарах". Країна також виступає за створення ширшої коаліції постачання винищувачів Україні. За його словами, польська сторона обговорює це з американськими союзниками.

На сьогодні Польща може говорити про передачу МіГів у складі ширшої коаліції. Ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це,

– сказав він.

Він уточнив, що Польща поки що не може надати Україні більш сучасні винищувачі, оскільки мають їх недостатньо. Тож вона може бути лише частиною значно більшої коаліції на чолі зі США й надати свої МіГи.

При цьому Моравецький процитував слова мера Києва Віталія Кличка про те, що під час останнього ракетного удару Україні вдалося збити майже 100% російських ракет. Він зауважив, що це дуже добрий результат, але він більше стосується Києва та деяких інших частин України.

Своєю чергою, ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї мети. Це означає, що ми повинні спробувати врівноважити перевагу Росії у повітрі, тобто допомогти Україні захиститися й у повітрі,

– наголосив він.

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