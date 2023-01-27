"Якщо не хочемо, щоб Україна програла": Польща готова передати 60 танків PT-91 та 14 Leopard

Польща заявила, що готова надати Україні 60 своїх танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2. Варшава здійснює чергові кроки, аби інші країни приєдналися до міжнародної коаліції.

Про це повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький. Він вкотре наголосив, що Україні потрібні сучасні танки.

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Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – 24 Канал) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2,

– заявив він.

Варшава закликає допомагати Україні

Він зазначив, що Росія може мати від кількох до 15-ти тисяч танків, тому Україні вони вкрай необхідні.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", – наголосив Моравецький.

За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Україна вже відреагувала на заяву Польщі

, що танки PT-91 – це модернізована версія Т-72.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву Моравецького. Він подякував Варшаві за чергову допомогу та рішучу позицію.

Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2. Дякуємо союзникам. Розчавимо ворога,

– написав Єрмак.

Які країни пообіцяли надати танки Україні