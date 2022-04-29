Польща готова захищати авіапростір Словаччини, якщо та передасть літаки Україні

Україна стала на крок ближчою, щоб отримати літаки від Словаччини для захисту свого повітряного простору. Передачу літаків Україні наблизило рішення Польщі захищати авіапростір Словаччини.

На початку квітня у Словаччині заявили, що готові надати Україні літаки

Польща заявила, що готова захищати повітряний простір Словаччини, коли та припинить використання літаків МіГ-29. Це відкриває шлях для можливої ​​поставки радянських літаків в Україну.

Це важливо Польща передала Україні модернізовані танки Т-72, – Єрмак

На початку квітня у Словаччині заявили, що готові надати Україні літаки, щоб допомогти нашій країні захиститися від російських обстрілів. Однією з умов передачі літаків МіГ-29 був альтернативний захист повітряного простору Словаччини, яка чекає на американські F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком формально оголосив про запуск процесу.

Я отримав підтвердження, що Польща готова подбати про повітряний простір Словаччини з моменту, коли Словаччина вирішить приземлити літаки МіГ-29,

– сказав Надь.

Словацький міністр зауважив, що для цього кроку потрібні законодавчі заходи, над яким Словаччина вже працює. Водночас обидва міністри не уточнили, коли Польща розпочне місію у Словаччині.

Глава польського Міноборони наголосив, що Польща може використати досвід охорони повітряного простору країн Балтії.

"Ці завдання виконуватимуться з території Польщі... Як правило, ми будемо розширювати сферу діяльності польської чергової групи, яка використовує літаки F-16", – сказав Блащак.

До теми Передача Україні радянських МіГ-29 від Варшави "все ще на столі", – посол Польщі в США

Україні потрібні літаки, щоб закрити повітряний простір

Від початку повномасштабної війни Україна просила в НАТО закрити повітряний простір, щоб Росія не мала змоги бомбити мирних українців. Однак в Альянсі відмовилися піти на цей крок, побоюючись прямої війни з Росією.

Через це Україна наполягала на поставці систем протиповітряної оборони та авіації, щоб самостійно відбивати атаки Росії. Одна партнери зволікали з цим рішенням. На Заході побоюються, що Росія розцінить передачу Україні літаків як вступ у війну.

Однією з переваг Росії у війні проти України є авіація, якої в окупантів більше. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна ще не отримувала винищувачі від партнерів, але знає, коли це відбудеться.

Вас це може зацікавити – скільки Польща передала вже зброї Україні: дивіться відео