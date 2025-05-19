"Реально дивляться на речі": Польща готується до війни з Росією – які дані статистики

UA War Infographics проаналізували, наскільки серйозно Варшава підійшла до свого озброєння. А в Центрі протидії дезінформації прокоментували ці дані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UA War Infographics і главу ЦПД Андрія Коваленка.

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Як Польща посилює своє військо

UA War Infographics навели дані про те, що Польща готується до війни з Росією. Там звернули увагу, що оборонний бюджет Польщі з 2022 року зріс утричі.

Країна замовила понад 8 000 ракет, 2 000 одиниць артилерії, тисячі одиниць іншої техніки та озброєння – і це з початку 2022 року. Ці замовлення розміщені на польських заводах та в інших країнах,

– ідеться в дописі.



Скільки Польща витрачає на підготовку до війни / Інфографіка UA War Infographics

У ЦПД пояснили: Польща активно озброюється не тільки останнім часом, а мінімум останні 10 років. До того ж акцент не тільки на закупівлі та виробництві техніки.

"Також у планах збільшити майже на 100 тисяч чисельність збройних сил (до 298 тисяч осіб) цього року. А довгострокова мета – 500 тисяч. Дуже правильна політика. Ледь не єдина країна ЄС, яка проводить системну і правильну політику щодо наявних загроз, реально дивлячись на речі", – написав Андрій Коваленко.

Іноземні ЗМІ пишуть, що Росія готує сили до перекидання до країн НАТО. Та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив: НАТО не дасть Росії відродити імперію.